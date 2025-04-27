شكرا لقرائتكم خبر عن المنظار الوظيفي ينقذ مواطنة من فقدان البصر إثر التهاب نادر بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة – عضو تجمع مكة المكرمة الصحي –، في إنقاذ مواطنة سعودية أربعينية من فقدان بصرها في العين اليمنى، بعد إصابتها بالتهاب فطري تحسسي نادر أثّر بشكل مباشر على أعصاب العين.



وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريضة وصلت إلى المدينة الطبية وهي تعاني من صداع حاد استمر أكثر من عشرة أيام، رافقه تصلب في حركة العين اليمنى وضعف شديد في الرؤية، مما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأظهرت الفحوصات الطبية المتقدمة، بما في ذلك الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، إصابتها بحالة نادرة من الالتهاب الفطري التحسسي.



عملية دقيقة

وبقيادة الدكتور عمر أبو سليمان، استشاري جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة، وبمشاركة فريقي جراحة العيون وطب الأعصاب، تبين أن الفطريات تسببت في ضغط مباشر على العصب القحفي الثالث والرابع، نتيجة اختلافات تشريحية نادرة، ما أدى إلى تأثر وظائف الأعصاب المسؤولة عن حركة العين.



وخضعت المريضة لعملية دقيقة بالمنظار الوظيفي للأنف والجيوب الأنفية، استخدم خلالها الفريق الطبي جهاز الملاحة الجراحي لتحديد مواقع الفطريات وإزالتها بدقة عالية، مع الحفاظ الكامل على سلامة الأنسجة الحيوية المحيطة بقاع الجمجمة وأعصاب العين.



وأشاد التجمع بجهود فريق التخدير المحوري في ضمان استقرار الحالة الحيوية للمريضة أثناء الجراحة، والدور الفاعل لفريق التمريض في مراحل التحضير والرعاية اللاحقة، مما ساهم في تعزيز فرص التعافي السريع.



وتكللت العملية بالنجاح التام، حيث استعادت المريضة تدريجيًا وظائف أعصاب العين خلال ستة أسابيع، وسط متابعة طبية دقيقة لضمان الشفاء الكامل.



ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لجهود مدينة الملك عبدالله الطبية في تقديم خدمات تخصصية متقدمة لعلاج الحالات النادرة والمعقدة، معتمدةً على خبراتها الطبية المتميزة وأحدث التقنيات العالمية.