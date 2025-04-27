شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشاريع مياه جديدة في جدة بتكلفة تجاوزت 400 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت شركة المياه الوطنية تنفيذ مشاريع لشبكات وخطوط مياه الشرب لخدمة أحياء (الياقوت، الزمرد، اللؤلؤ) بمحافظة جدة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية للقطاع المائي، وزيادة نسبة التغطية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للسكان، بتكلفة تجاوزت 400 مليون ريال.



وأوضحت الشركة أن المشاريع المنفذة ستسهم في إيصال المياه لأكثر من ربع مليون مستفيد من سكان الأحياء الثلاثة، مشيرةً إلى أنها نفذت خطوطًا وشبكات مياه بأطوال تجاوزت 320 كيلومترًا طوليًا، وبأقطار مختلفة، وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة.



طلب خدمة إيصال المياه

وأكدت أن لهذه المشاريع أثرًا مباشرًا في تحسين جودة الخدمة ورفع نسبة التغطية بشبكات المياه داخل تلك الأحياء.



ودعت "المياه الوطنية" عملاءها في أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ إلى التقدم بطلب خدمة إيصال المياه عبر قنواتها الرسمية، من خلال تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو عبر الفرع الإلكتروني (nwc.com.sa)، مشددةً على أهمية تحديث البيانات لضمان سرعة إتمام الإجراءات.