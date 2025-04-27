شكرا لقرائتكم خبر عن "التدريب التقني" تنظم 96 ملتقى ومعرض توظيف لدعم خريجيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهودها الرامية إلى تمكين خريجيها من الانخراط في سوق العمل، حيث أقامت (96) ملتقى ومعرض توظيف في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الأول من عام 2025م، بالتعاون مع قطاع الأعمال، ضمن خطة شاملة لتعزيز فرص التوظيف في المجالات التقنية والمهنية.



وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أن هذه الملتقيات تأتي ضمن سلسلة مبادرات وبرامج تنفذها المؤسسة لتسهيل التحاق الخريجين والخريجات بسوق العمل.

وأشار إلى تنفيذ (183) برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل خلال نفس الفترة، بما يسهم في رفع جاهزيتهم المهنية وتعزيز مهاراتهم التنافسية.

سوق العمل السعودي

وأضاف العتيبي أن المؤسسة عقدت (272) لقاءً مع مديري الموارد البشرية في مختلف جهات التوظيف، بهدف بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والحكومي، كما وقعت (15) مذكرة تفاهم لدعم توظيف الخريجين والخريجات في تخصصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل السعودي.

وأكد أن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي تواصل متابعة وتقييم إجراءات التنسيق الوظيفي بشكل دوري لضمان التطوير والتحسين المستمر، لافتًا إلى اعتماد المؤسسة على أدوات تحليلية دقيقة لقياس مدى رضا أصحاب العمل والخريجين.

رؤية المملكة 2030

وفي هذا الإطار، جرى تحليل (234) استبانة لقياس رضا أصحاب العمل عن أداء الخريجين، إلى جانب تحليل (4515) استبانة لقياس مستوى رضا الخريجين عن الخدمات المقدمة لهم.



واختتم العتيبي حديثه بالتأكيد على التزام المؤسسة بمواصلة تعزيز منظومة التنسيق الوظيفي، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء كوادر تقنية ومهنية قادرة على المساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية.