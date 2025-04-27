شكرا لمتابعة خبر عن سؤال طفلة عن علاج السرطان يستوقف وزير الصحة ويعدها باجتماع خاص في مكتبه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جذبت طفلة أنظار المشاركين، في النسخة الخامسة من فعالية «امش 30»، في الرياض، بحديثها مع وزير الصحة فهد الجلاجل.

وأخذت الطفلة تتحدث مع وزير الصحة، عن علاج السرطان والبدائل المتاحة؛ حيث أبدى الوزير إعجابه بسؤالها وطريقة تفكيرها، واعدًا إياها باجتماع خاص في مكتبه.

وأطلق وزير الصحة فهد الجلاجل، السبت، النسخة الخامسة من فعالية «امش 30»، في الرياض، بمشاركة مجتمعية واسعة امتدّت إلى 124 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، لتكون بذلك أكبر فعالية مشي محليًّا، حيث تأتي بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة.