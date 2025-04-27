شكرا لمتابعة خبر عن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يتصدر أقل المطارات شكوى في مارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حقق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة المركز الثالث بين المطارات الدولية التي سجلت أقل عدد من الشكاوى خلال شهر مارس 2025.

وبلغت الشكاوى 1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك وفقاً للمؤشر الذي أعدته الهيئة العامة للطيران المدني، ويأتي هذا التصنيف ضمن فئة المطارات التي تتجاوز أعداد المسافرين فيها 6 ملايين مسافر سنوياً.

وكشف التقرير الصادر عن الهيئة أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي سجل 7 شكاوى في شهر مارس، مع نسبة معالجة شكاوى بلغت 100% في الوقت المحدد.

وقد تمحورت أكثر الشكاوى التي تم تلقيها حول الخدمات والمرافق العامة، والمواصلات، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية.

وفي مقارنة مع شهر مارس من العام الماضي، لوحظ ارتفاع في معدلات الشكاوى، حيث كانت نسبة الشكاوى في مارس 2024 لا تتجاوز 0.1% لكل 100 ألف مسافر.

ومع ذلك، حافظ المطار على أداء تشغيلي جيد، حيث بلغ مستوى التزامه بمعايير الأداء التشغيلية 82% خلال الشهر ذاته.

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