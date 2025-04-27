شكرا لقرائتكم خبر عن بهوية جديدة وذكية.. وزارة الحج والعمرة توزع بطاقة نسك لحجاج 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء توزيع بطاقة نسك لحج 1446هـ، بهدف تعزيز تنظيم الحشود وضمان أمن الحجاج.

و تتميز البطاقة بسمات أمنية عالية تمنع التزوير، وتسهل التعرف على الحجاج ميدانياً، كما تحتوي على بيانات السكن والموقع، مما يسهم في تسهيل الإرشاد وتقليل حالات التيه.



تشمل البطاقة معلومات عن مكان سكن الحاج، وبيانات شركة الخدمة، ووسائل التواصل، إضافة إلى خدمات إرشادية وإثرائية. تسليم البطاقات يتم تسليم البطاقة لحجاج الخارج عند الوصول عبر شركات الخدمة، ولحجاج الداخل في نقاط التجمع قبل بدء مناسك الحج.

وأكدت الوزارة أن هذة المبادرة تأتي في إطار سعيها لتحقيق حج آمن ومنظم، داعية جميع الحجاج إلى الإلتزام بحمل البطاقة طوال فترة أداء المناسك.