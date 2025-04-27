شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تصاريح العمرة بداية من الثلاثاء.. و29 إبريل آخر موعد للمغادرة والان نبدء بالتفاصيل

مغادرة المعتمرين

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الداخلية إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" اعتبارًا من الثلاثاء 29 إبريل الاجري، وحتى 10 يونيو المقبل.واعتبارا من الأربعاء 23 إبريل، يشترط لدخول العاصمة المقدسة تصريح عمل أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة أو حج ساري المفعول.من جهتها بينت وزارة الحج والعمرة أن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى مكة كان في لـ13 من إبريل الجاري.وأوضحت ان الـ29 من إبريل الموافق 1 ذي القعدة 1446 هـ، هو الموعد النهائي لخروج المعتمرين.وأكدت أن البقاء بعد هذا التاريخ يعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.