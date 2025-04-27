اخبار السعوديه

عاجل - إيقاف تصاريح العمرة بداية من الثلاثاء.. و29 إبريل آخر موعد للمغادرة

0 نشر
اليوم- الدمام 0 تبليغ

عاجل - إيقاف تصاريح العمرة بداية من الثلاثاء.. و29 إبريل آخر موعد للمغادرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - إيقاف تصاريح العمرة بداية من الثلاثاء.. و29 إبريل آخر موعد للمغادرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الداخلية إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" اعتبارًا من الثلاثاء 29 إبريل الاجري، وحتى 10 يونيو المقبل.
واعتبارا من الأربعاء 23 إبريل، يشترط لدخول العاصمة المقدسة تصريح عمل أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة أو حج ساري المفعول.

أخبار متعلقة

 

التعليم تحذر: الإهانة والإيذاء ممارسات مرفوضة في معالجة السلوك الطلابي
القيادة تُعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار الميناء
إيقاف تصاريح العمرة بداية من الثلاثاء.. و29 إبريل آخر موعد للمغادرة

مغادرة المعتمرين

من جهتها بينت وزارة الحج والعمرة أن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى مكة كان في لـ13 من إبريل الجاري.
وأوضحت ان الـ29 من إبريل الموافق 1 ذي القعدة 1446 هـ، هو الموعد النهائي لخروج المعتمرين.
وأكدت أن البقاء بعد هذا التاريخ يعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا