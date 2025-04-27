شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: الكويت الأعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الساعات الماضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني عن تسجيل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن “أولى موجات الحر لهذا العام 1446هـ، وقبل بداية فصل الصيف، شهدت تسجيل الكويت لأعلى درجة حرارة على مستوى العالم، حيث بلغت 46.2 درجة مئوية”.

وشارك الحصيني قائمة بدرجات الحرارة المسجلة خلال الساعات الماضية في العالم .

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم –بمشيئة الله تعالى– هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.

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