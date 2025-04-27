شكرا لمتابعة خبر عن احتشاد جماهيري غفير حول آل الشيخ خلال حضوره النزال التاريخي بلندن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رحبت جماهير إنجليزية غفيرة بـ معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أثناء تواجده في العاصمة البريطانية لندن، التي تحتضن النزال التاريخي بين الملاكمين يوبانك وكونور بين.

ولقي تركي آل الشيخ ترحيباً واسعاً من الجماهير، حيث حرص العديد منهم على تحيته والتقاط الصور التذكارية معه، في مشهد يعكس مكانته وشعبيته الكبيرة.

وشهدت لندن نزالًا تاريخيًا في عالم الملاكمة بين الملاكمين البريطانيين كريس يوبانك جونيور وكونور بين، مساء السبت، على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير .

وكان من المقرر أن يلتقي بين ضد يوبانك جونيور في نزال بحلبة “أو تو أرينا” في لندن خلال أكتوبر 2022 في مباراة وزن الخفيف، لكن ألغيت المباراة بسبب سقوط بين في اختبار للكشف عن المنشطات.