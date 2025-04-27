شكرا لمتابعة خبر عن فهد بن معيان يروي تفاصيل ضرب والدته له بسبب كتاب شمس المعارف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المحامي فهد بن معيان عن موقف طريف حدث له خلال محاولته قراءة كتاب “شمس المعارف”، انتهى بتعرضه للضرب من قبل والدته.

وقال بن معيان خلال استضافته عبر برنامج «الأول» : ” أنا ما قرأت شمس المعارف رغم أني حصلت عليه ودفعت مبلغًا، لكن اتضح أن النسخة لم تكن أصلية، وما قرأته، لأنه فيه مراحل تمهيدية لازم تمر بها، مثل الكورسات الأساسية والوصايا العشر، وأنا فعلاً بدأت بالكورسات، لكن أمي قفطتني وضربتني لما شافت الكتاب”

وأضاف مبتسمًا: “أمي – أطال الله في عمرها – لا تزال تضربني إلى اليوم، حتى الصيفية الماضية أدبتني وضربتني، وأنا لا أزعل منها، ليش أزعل؟ سواء أمي أو أبوي أو حتى أحد أعمامي ضربني وأدبني، سواء كنت كبير أو صغير”

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