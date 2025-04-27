شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، منوها بهطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 مناطق.

وأفاد الأرصاد، في بيان مساء أمس السبت، بأنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.

حالة البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.