شكرا لمتابعة خبر عن الطيار عبدالله الغامدي يكشف تفاصيل إجراءات السفر والإقامة للملاحيين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الطيار عبدالله بن صالح الغامدي عن تفاصيل مثيرة تتعلق بإجراءات السفر التي يخضع لها الطيارون والملاحيون.

وأوضح الغامدي خلال مقطع فيديو أن الطيارين والملاحيين يتعرضون للتفتيش في المطارات، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود مخرج خاص لهم، إلا أنهم يخضعون للتفتيش الشخصي وفحص الحقائب مثل باقي الركاب.

وأضاف أنه فيما يخص جوازات السفر، لا يُختم جوازه بشكل تقليدي، بل يتم إضافة أسماء الطاقم إلى ورقة واحدة تحتوي على تفاصيلهم مثل الاسم زالجنسية ورقم الجواز، وتختمها الجوازات عند الخروج وتُستخدم عند الوصول، مؤكدًا أن سلطات الوصول لا تطلب الجوازات بل بطاقة العمل.

أما عن سؤال آخر حول بقاء الطائرة في بلد الوصول، فأجاب الغامدي أن الطائرة تعود مباشرة بعد تزويدها بالوقود وفحص السوائل، مشيرًا إلى أن بقاء الطائرة في بلد الوصول يكلف الشركة ماديًا ولا تستفيد منها.

كما تحدث عن تكاليف الإقامة، حيث أكد أن الشركة تتحمل تكاليف الإقامة والتنقل من المطار إلى الفندق، بالإضافة إلى بعض الوجبات وفقاً لسياسة الشركة.