السعودية | الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها في المعرض البيئي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها في المعرض البيئي، الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد الماضي واستمرت حتى اليوم، وسط حضور وتفاعل كبير من الزوار.

وسلطت الوزارة خلال مشاركتها الضوء على جهودها في مجال التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي، ومبادراتها لترشيد استهلاك المياه في المساجد والمرافق التابعة لها، واستعرضت الطريقة النظامية المعتمدة للتخلص من المصاحف التالفة بما يحفظ قدسية كتاب الله الكريم ويحقق أعلى معايير الاحترام والعناية به.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى حماية البيئة ونشر الوعي المجتمعي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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