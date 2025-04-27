شكرا لقرائتكم خبر عن حتى مساء الأحد.. أمطار وصواعق رعدية على المهد والحناكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظتي المهد والحناكية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الـ1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ10 من مساء اليوم الأحد. حالة الطقس المتوقعة كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، منوها بهطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 مناطق.

وأفاد الأرصاد، في بيان مساء أمس السبت، بأنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.

