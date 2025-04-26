شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 مجالات.. إطلاق "جائزة مبدعون" لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

جائزة مبدعون

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الحج والعمرة النسخة الرابعة من "جائزة مبدعون - مسار الحج"؛ بهدف تحفيز الإبداع والتميز في تقديم أفضل الخدمات وصناعة تجربة استثنائية للحجاج.وتستهدف الجائزة شركات ومؤسسات الحج والعمرة، وشركات مزودي الخدمات في قطاع خدمة ضيوف الرحمن، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المقدمة لمنتجات وخدمات تفيد القطاع بشكل عام.وتسهم الجائزة تسهم في جعل الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن أكثر يسرًا وسهولة، ويمكن التسجيل في جائزة "مبدعون" من خلال قنوات الوزارة على التواصل الاجتماعي، التي تعد إحدى المبادرات النوعية لتحسين الخدمات، ونافذة لتقديم حلول ومبادرات تسهم في تطوير منظومة الحج والعمرة، سواءً من خلال تقنيات ذكية، أو عبر نماذج تعزز كفاءة الأداء وجودة التجربة.وتتيح الجائزة المشاركة بالأفكار النوعية في 4 مجالات، هي: منظومة العمل، والخدمات الأساسية، والخدمات الإثرائية، والخدمات الرقمية، وتعمل على صناعة التميز في رحلة ضيوف الرحمن، من خلال دعم الأفكار المبتكرة، وتحفيز بيئة العمل على التطوير المستمر، والحرص على تعزيز الجودة والابتكار.يذكر أن جائزة "مبدعون" جائزة سنوية تقيمها وزارة الحج والعمرة، تهدف إلى صناعة التميّز لضيوف الرحمن، من خلال تسليط الضوء على الأفكار النوعية ومناقشتها، ومعرفة إمكانية تطبيقها، بما يصنع التميز، ويثري تجربة ضيوف الرحمن، لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.