جلسات المنتدى السعودي للألبان بالخرج يناقش تقنيات التغليف والذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعة

واصل المنتدى السعودي للألبان فعالياته بجلسات علمية متخصصة شهدت مشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين في مجال الألبان والصناعات الغذائية، حيث تم استعراض أحدث التطورات والابتكارات التقنية التي تسهم في دعم القطاع وتعزيز استدامته.

استعرض الدكتور صالح الغامدي أهمية تقنيات التغليف الحديثة، مؤكدًا دورها المحوري في تقليل الفاقد الغذائي ومواجهة التحديات المناخية في دول الخليج. كما قدّم حلولًا مبتكرة تهدف إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين أداء المنتجات الغذائية في ظروف التخزين والنقل.

وفي محور آخر، ناقشت الدكتورة تغريد المالكي تأثير تكرار دورات التنظيف باستخدام تقنية CLP على خشونة أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ في خطوط إنتاج الألبان، وعلاقتها بتكوين الأغشية الحيوية. كما بيّنت أن بروتوكولات التنظيف تختلف من جهاز لآخر حسب عوامل متعددة، مثل درجة الحرارة وتركيبة مواد التنظيف.

وسلّط الأستاذ الدكتور طارق النمر الضوء على الابتكارات التطويرية في منتجات الزبادي والأجبان، مؤكدًا أهميتها الصحية للمستهلك، ودور البحث العلمي في تحسين جودة المنتجات وتعزيز قيمتها الغذائية. كما تطرق إلى العلاقة بين هذه المنتجات وتقوية الجهاز المناعي، وأهمية إدراجها في النظام الغذائي المتوازن. ودعا إلى إطلاق مشروع وطني بالشراكة مع الجامعات يهدف إلى خفض التلوث في صناعة الألبان.

من جانبه، شدد الدكتور سلطان بن معيذر على ضرورة تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل الأبحاث التطبيقية والمحاكاة العملية في تطوير القطاع.

وأشار الدكتور رياض الجمعة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل مستقبل الصناعة، حيث من المتوقع أن يسهم الحلب الآلي باستخدام الروبوتات في تحسين جودة الإنتاج وخفض نسبة الفاقد.

كما كشف الدكتور أحمد العويس عن مشاريع روبوتية ذكية مدعومة بالطاقة الشمسية، من شأنها تقليل البصمة الكربونية وتحقيق كفاءة بيئية أكبر في عمليات التغذية.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد القيسي أن من بين أهداف رؤية المملكة 2030 تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن، والوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات بحلول عام 2060. وأضاف أن البقرة الواحدة تنتج ما يقارب 5000 لتر من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، فضلًا عن انبعاثات الميثان، داعيًا إلى تبنّي حلول مبتكرة للحد من هذه الانبعاثات.

من جهته، استعرض الأستاذ مهند الخالدي من الهيئة العامة للغذاء والدواء دور الهيئة في تمكين وتطوير القطاع الغذائي، موضحًا أن دورها لا يقتصر على الجوانب الرقابية والتشريعية وتطبيق الأنظمة، بل يشمل المساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية، خصوصًا في المصانع الغذائية. وأكد أن الهيئة عملت على عدد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تطوير وتمكين قطاع الغذاء بالمملكة.