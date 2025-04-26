السعودية | الهيئة العامة للغذاء والدواء تنهي إجراءات فسح أول شحنة طبية لحجاج هذا العام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبلت الهيئة العامة للغذاء والدواء أولى الشحنات الطبية الواردة لإحدى بعثات الحجاج عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، بوزن يُقدّر بـ44 طنًا من الأدوية والمنتجات الطبية.

ويأتي ذلك ضمن مهام “الهيئة” الرقابية في المنافذ الجوية والبحرية، تعزيزًا لسلامة الغذاء والدواء والمنتجات الطبية الواردة، والتحقق من التزامها بالمواصفات والمعايير المعتمدة.

وأظهرت الجهود التحضيرية والتوعوية التي بذلتها “الغذاء والدواء” مع مكاتب شؤون الحج فاعلية كبيرة، وأسهمت تلك الجهود في تعزيز الالتزام بضوابط وشروط فسح الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية المخصصة لاستخدام الحجاج.

وفي إطار تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، توجَد فرق “الهيئة” على مدار الساعة لمتابعة المنتجات الواردة مع تكثيف الرقابة في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشركاء الهيئة من القطاع الخاص.

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