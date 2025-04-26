السعودية | ديوان المحاسبة يُشارك في اجتماعات المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الآسوساي” في بكين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك وفد من الديوان العام للمحاسبة في اجتماعات لجنة بناء القدرات وفريق عمل الخطة الإستراتيجية للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، التي عُقدت في عاصمة جمهورية الصين الشعبية بكين؛ بمشاركة وفود عدد من الدول الآسيوية الأعضاء في المنظمة.

وجرى خلال الاجتماعات، استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالبرامج التدريبية التي تُنظمها منظمة “الآسوساي” وخطط التطوير المهني لمنسوبي الأجهزة الأعضاء بالمنظمة، ومراجعة واعتماد مصفوفة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمنظمة للفترة 2025-2027م، التي تتضمن عددًا من البرامج القادمة للمنظمة في مجال التنمية المؤسسية، والتعاون الدولي، والجودة المهنية، إضافةً إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأعضاء ضمن الأطر التنظيمية للمنظمة.

وتعكس هذه المشاركة حرص الديوان على مشاركة خبراته مع الأجهزة الآسيوية النظيرة، وتعزيز دوره في المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

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