شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن تكشف عن تقنيتين مبتكرتين للطاقة الشمسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن تقنيتين مبتكرتين تمثلان نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية خلال فعاليات الندوة والمعرض الثالث للطاقة المتجددة.

وأوضحت الجامعة أن التقنية الأول تتعلق بخلايا شمسية متطورة من نوع ”البيروفسكايت“ «Perovskite»، والتي قد تكون الأولى من نوعها التي تصل إلى مرحلة التسويق التجاري على مستوى العالم.

وأضافت الجامعة أن التقنية الثانية تتمثل في نظام تركيز شمسي عالي الجودة واستطاع تحقيق أعلى كفاءة مسجلة عالمياً في هذا المجال حتى الآن.

من جهته، قال الدكتور مساعد الزهراني، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والطاقة، أن إحدى هاتين التقنيتين المبتكرتين قد تم تطويرها بالكامل داخل أروقة القسم بالجامعة.

ونوه بأن التقنية الأخرى جاءت نتيجة شراكة بحثية بين باحثي القسم وبروفيسور زائر متعاون، مضيفا أن هذا الإنجاز يعكس بوضوح القدرات البحثية والتطبيقية المتقدمة التي تتمتع بها الجامعة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.