شكرا لمتابعة خبر عن قصة فنجان قهوة كشف هوية سارق في حائل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى رئيس قصاصي الأثر في إمارة حائل سابقا، جابر المري، قصة فنجان القهوة الذي كشف هوية سارق في حائل.

وذكر أن السارق سرق أغنام ولم يبقى من آثار الجريمة سوى أثر لحذائه، فحاولوا تتبع السارق، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “من إلى” المذاع على قناة “mbc”.

وأضاف أنه خلال رجوعهم لمركز الشرطة قرر أن يشرب قهوة وشاء القدر أن يلاحظ أن أثر حذاء السارق هو نفسه مقدم القهوة له فطلب منه هويته فتعجب السارق وسأل عن السبب فأبلغه أنه من الشرطة.

ولفت إلى أنه اصطحب السارق إلى مركز الشرطة وهناك تم الكشف عن جريمته واعترف في النهاية بارتكابه للجريمة.