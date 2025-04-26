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شكرا لقرائتكم خبر عن لأفراد الأسرة المقيمين.. خطوات إصدار تصريح دخول مكة المكرمة عبر أبشر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تتيح منصة أبشر خدمة إصدار تصريح دخول مكة المكرمة لـ أفراد الأسرة المقيمين خلال موسم الحج، إلكترونيًا.
ويمكن الاستفادة من الخدمة للمقيمين إصدار تصريح الدخول عبر الخطوات التالية:
وأشار إلى إتاحة حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مدينة مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة.
وشدد الأمن العام، على تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام 1446هـ، القاضية بإعادة المركبات، والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.
ويمكن الاستفادة من الخدمة للمقيمين إصدار تصريح الدخول عبر الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر
- اختيار أفراد الأسرة
- اختيار تصريح الدخول لمكة المكرمة
- إنشاء طلب تصريح الدخول لمكة
موعد إتاحة تصاريح المقيمين لدخول مكة المكرمةأكّد الأمن العام بدء تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج ابتداء من يوم الأربعاء 25/ 10/ 1446 هـ الموافق 23/ 4/ 2025م.
وأشار إلى إتاحة حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مدينة مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة.
تصاريح المقيمين الراغبين في دخول مكة المكرمةوسيمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.
وشدد الأمن العام، على تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام 1446هـ، القاضية بإعادة المركبات، والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.