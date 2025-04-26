شكرا لمتابعة خبر عن قصة المحامي فهد بن معيان والقاضي الذي أدّبه وعاقبه بحرمانه وعزله من القضية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المحامي فهد بن معيان موقفًا عالقًا في ذاكرته مع أحد القضاة، قائلاً: “دخلت في جدال حاد مع خصمي أثناء إحدى الجلسات، وكان أمام القاضي، وهو رجل كبير في السن، يصغي لي بهدوء حتى أنهيت حديثي، ثم وجه لي توبيخًا شديدًا لا زلت أذكره، وقرر معاقبتي بحرماني من القضية وعزلي عنها.”

وأضاف بن معيان خلال لقائه في برنامج “الأول” : “القاضي لا يعرف النوايا، بل يحكم بناءً على الوقائع والأدلة المقدمة أمامه. وربما أنا أخطأت حينها في تقديم بينتي أو صياغة دعواي بطريقة صحيحة ومقنعة، لذلك صدر الحكم ضدي، لم يظلمني، بل علمني درسًا مهمًا: أن أي حكم سلبي يعود غالبًا إلى تقصير من المحامي نفسه.”