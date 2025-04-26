شكرا لمتابعة خبر عن منتج فرنسي: السعوديون يدهشون العالم ويصدرون ثقافتهم عبر السينما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد المملكة حراكاً ثقافيا لافتاً يتنقل ويتجول بين مدنها، حيث انطلق الأسبوع الماضي معرض الفنون البضرية بالرياض والآن بالظهران مهرجان الفنون السعودية .

وقال منتج فرنسي: أنه يزور السعودية باستمرار، وهذا البلد يدهشني في كل مرة، فالسعوديون فخرون بثقافتهم ويعبرون عنها من خلال السينما وهذه خطوة ذكية .

كما أشاد سياح وخبراء في صناعة السينما بمعرض الفنون السعودية، وأبدوا إعجابهم بالتقدم اللافت للمملكة في هذا المجال