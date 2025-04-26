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منتج فرنسي: السعوديون يدهشون العالم ويصدرون ثقافتهم عبر السينما

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منتج فرنسي: السعوديون يدهشون العالم ويصدرون ثقافتهم عبر السينما

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الرياض - علي القحطاني - تشهد المملكة حراكاً ثقافيا لافتاً يتنقل ويتجول بين مدنها، حيث انطلق الأسبوع الماضي معرض الفنون البضرية بالرياض والآن بالظهران مهرجان الفنون .

وقال منتج فرنسي: أنه يزور السعودية باستمرار، وهذا البلد يدهشني في كل مرة، فالسعوديون فخرون بثقافتهم ويعبرون عنها من خلال السينما وهذه خطوة ذكية .

كما أشاد سياح وخبراء في صناعة السينما بمعرض الفنون السعودية، وأبدوا إعجابهم بالتقدم اللافت للمملكة في هذا المجال

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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