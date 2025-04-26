السعودية | “الموارد البشرية” تواصل تعزيز تنمية رأس المال البشري وتمكين الفئات الاجتماعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورها الحيوي في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تطوير رأس المال البشري، وتحفيز سوق العمل، وتعزيز التمكين الاجتماعي للفئات المستفيدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة.

وعملت الوزارة خلال عام 2024 على دعم بيئة العمل الوطنية وتوسيع نطاق مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل؛ وقد أسهمت الجهود المتواصلة في خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، محققة بذلك تقدمًا نوعيًا يسبق المستهدف المرحلي للرؤية، إلى جانب تحقيق ارتفاع في نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36%، بدعم من مبادرات متعددة هدفت إلى توفير بيئة عمل داعمة وتوسيع فرص العمل في القطاعات النوعية والمستقبلية.

كما واصلت الوزارة جهودها في تنمية القدرات البشرية، من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع الجهات المعنية، وتعزيز المهارات المستقبلية، بما يواكب متطلبات سوق العمل المتغير ويدعم تنافسية الكفاءات الوطنية.

وفي مجال التنمية الاجتماعية، استمرت الوزارة في تنفيذ برامج التمكين الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، حيث استفاد أكثر من 45 ألف مستفيد خلال عام 2024 عبر مسارات متعددة شملت التوظيف المباشر، ودعم تأسيس المشاريع متناهية الصغر، والتأهيل المهني، كما عملت الوزارة على تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الأشد حاجة، بما يشمل الأيتام، وذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك عبر تحسين خدمات الرعاية، وتوسيع برامج الاستقلالية، وتعزيز الاندماج المجتمعي.

وفي إطار تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، قامت الوزارة بتحديث السياسات والبرامج الداعمة، وتحسين أدوات الاستحقاق والدعم، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتحقيق الأثر التنموي المستدام.

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