السعودية | بعد رصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة.. وقاء: الخنافس لا تشكّل ضررا على الإنسان أو الحيوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

طمأن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بعد رصد انتشار “الخنافس” في مواقع متفرقة في عدد من مناطق السعودية، وأنها لا تشكّل أي ضرر على الإنسان أو الحيوان وتُعد صديقة للبيئة.

حيث قال مركز “وقاء” في بيانه: إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول انتشار الحشرات في بعض مناطق المملكة، يود “وقاء” التوضيح أنه تم رصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة، إضافة إلى موقع واحد سجل انتشارا كثيفا.

وأضاف: وقد باشرت فرق الرصد الميدانية التابعة للمركز أعمالها فورا، وتبين من خلال التشخيص والمعاينة أنها من خنافس Heteracantha Carabidae تنتمي إلى عائلة depressa، وتصنف هذه الخنافس من الكائنات النافعة الصديقة للبيئة، حيث تتغذى على العديد من الآفات الحشرية، لا سيما حرشفية الأجنحة مثل الفراشات وأبو دقيقات مما يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي، وأن انتشارها الحالي يُعزى إلى هطول الأمطار وزيادة الغطاء النباتي مما أدى للتحسن البيئي وتكاثر الآفات على النباتات البرية.

وتابع: يؤكد المركز أن هذه الخنافس لا تشكّل أي ضرر على الإنسان أو الحيوان، وأن مكافحة هذه الخنافس قد تسبب آثاراً عكسية ضارة على البيئة، حيث تعد من المفترسات النافعة التي تسيطر على بعض الآفات الزراعية إلى جانب إسهامها في التوازن البيئي، ويُنصح بتقليل الإضاءة أو إطفائها في المواقع التي تنتشر فيها الخنافس في الخليج 365 السكانية والمرافق العامة، كونها تنجذب إلى الضوء.

ودعا مركز “وقاء” الجميع إلى الاطمئنان، وتداول الأخبار الموثوقة وإمكانية الإبلاغ عن أي مشاهدات ميدانية عبر الرقم الموحد للمركز (8002470000)، ومتابعة منشوراته التوعوية عبر حسابات المركز الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

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