شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة أماكن للصلاة والالتزام بمظهر لائق.. اشتراطات جديدة لمعارض وسائل النقل والان نبدء بالتفاصيل

اشتراطات معارض وسائل النقل العام

الدمام - شريف احمد - حظرت وزارة البلديات والإسكان وضع أي نوع من السلع والمنتجات على أرضية معرض وسائل النقل أو الصالة، مؤكدة على أنه في حال عرض المنتجات فيجب أن تكون مؤمنة في أرفف مخصصة وغير معرضة للسقوط.جاء ذلك في لائحة اشتراطات معارض وسائل النقل التي اعتمدها الوزارة مؤخرًا، والتي اشترطت فيها توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية.وأوضحت أن المعارض المفتوحة، يجب أن لا تقل المساحة عن 300م مربع، أما فيما يخص المعارض المغلقة، يجب توفير مساحة لا تقل عن 8م² لكل عدد وسيلة نقل واحدة كحد أدنى غير شامل دورات المياه وكاونتر الاستقبال واستراحة للعاملين ومكاتب المبيعات ومكان الصلاة وغيرها من التجهيزات الاساسية علما بان المسافة بين وسائل النقل يجب أن لا تقل عن 2 م في حال تواجد أكثر من وسيلة نقل داخل المعرض.وسمحت الوزارة بإنشاء مظلة بنسبة 100% من مساحة الأرض المتبقية بعد تحقيق الارتداد المطلوب بمقر المعرض، وأكدت على يجب توفير أماكن مخصصة لموظفي الاستقبال والإدارة، وأخرى للحراسات الأمنية.وأتاحت تخصيص أماكن للصلاة بالمعرض تتناسب مع مساحته، وعدد الحضور المتوقع، ويخصص قسم منفصل منه للنساء، وتوفير دورات مياه وأماكن وضوء مناسبة ومنفصلة لكل من الرجال والنساء طبقاً لما يحدده كود البناء السعودي من أعداد ونسب.واشترطت اللائحة توفير (كاونتر) للاستقبال للمعرض على أن يكون السطح مصنوع من مواد سهلة التنظيف مثل الرخام أو بدائله أو الاخشاب المطلية بالايبوكسي وما​​في حكمها.وأكدت اللائحة على الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المنشأة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.وتلزم الوزارة العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل، وحمل بطاقة العمل والحرص على النظافة الشخصية، التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية، وعدم استخدام المنشأة للسكن، باستثناء حارس المنشأة، ومنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.