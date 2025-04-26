"سنواصل المسير بثبات".. نرصد أبرز كلمات ولي العهد عن رؤية المملكة 2030



وصدر أمس التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024.

وفي تلك المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في الذكرى التاسعة لانطلاق رؤية المملكة 2030: نحن في عامنا التاسع من رؤية المملكة 2030، نفخر بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات.

وأضاف سمو ولي العهد: لقد أثبتوا أن التحدّيات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها، وسنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030.

وتابع سمو ولي العهد قائلًا: نُجدّد العزم لمضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزّز مكانة المملكة كدولة رائدة على المستوى العالمي.