شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة نقل فسائل ونقائل النخيل إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

إجراءات ميسرة

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ”وقاء“، خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية نقل فسائل ونقائل النخيل داخل المملكة.وأوضح المركز أن هذه الخدمة، التي أصبحت متاحة عبر تطبيق ”الخدمات الزراعية“، صُممت خصيصاً لضمان نقل الشتلات بطرق آمنة وموثوقة، بما يحافظ على سلامتها ويحفظ جودتها العالية.وأشار ”وقاء“ إلى أن الخدمة المبتكرة تمكن المستفيدين، من مزارعين وغيرهم، من إكمال كافة خطوات عملية النقل بشكل إلكتروني متكامل من خلال التطبيق.وأضاف أنه فور استيفاء الإجراءات المطلوبة عبر المنصة الرقمية، سيتمكن المستخدمون من استلام شهادة النقل الدولية اللازمة مباشرة من المركز.وأكد ”وقاء“ أن تطوير هذه الخدمة يأتي ثمرة للتعاون المشترك مع كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة والشركة الوطنية للزراعة.وذكر المركز أن تطبيق ”الخدمات الزراعية“ الذي يستضيف الخدمة الجديدة، يُعد منصة إلكترونية رائدة في القطاع الزراعي بالمملكة.وبيّن أن التطبيق يعمل على ربط المستفيدين بمقدمي الخدمات الزراعية المتنوعة بأسلوب ذكي ومبتكر، مقدماً حزمة من الحلول الشاملة التي لا تقتصر على الخدمات النباتية، بل تشمل أيضاً الخدمات المتعلقة بالثروة الحيوانية، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني وتقديم الاستشارات الزراعية المتخصصة للمستفيدين.