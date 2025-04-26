شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج: ارتفاع عدد معتمري الخارج إلى 16.9 مليون.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أن عدد المعتمرين القادمين من الخارج ارتفع من 8.4 مليون معتمر في عام 2022 إلى 16.9 مليون معتمر في عام 2024، بفضل الجهود المستمرة في تسهيل الإجراءات وتعزيز البنية التحتية.

وقال الربيعة أن المملكة توفر مجموعة من المواقع المتعددة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لضيوف الرحمن، حيث بلغ إجمالي المواقع المتاحة في المدينتين المقدستين قرابة 55 موقعًا، مما يسهم في تحسين تجربة الزوار وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وأضاف أن مشروع تطوير الروضة الشريفة في المسجد النبوي الشريف أسهم بشكل كبير في زيادة عدد زوارها، حيث بلغ العدد في عام 2024 حوالي 13 مليون زائر، لافتًا إلى أن هذه التطورات تأتي ضمن رؤية المملكة لتحسين خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.