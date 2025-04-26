شكرا لمتابعة خبر عن ‎وزراة الحج والعمرة تبدأ في توزيع بطاقات “نسك” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت وزارة الحج والعمرة بتوزيع بطاقات نسك هذا العام 1446هـ، إذ وصلت حتى الآن إلى أكثر من 150 ألف بطاقة مصدرة، وتصل الطاقة الإنتاجية اليومية للبطاقات إلى 70 ألف بطاقة في اليوم الواحد.

وتُطبع بطاقات نسك داخل المملكة في مصانع حديثة ومخصصة لذلك، وفق أعلى معايير الجودة والأمان، إذ تتسم بطاقات نسك بسمات أمنية تحد من استنساخها، وتسهل على رجل الأمن التعرف عليها في الميدان، وتساعد على التحقق من نظامية الحاج.

وتحتوي البطاقة على جميع معلومات الحاج، مثل موقع سكنه في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ومعلومات التواصل مع شركة تقديم الخدمة للحاج، مما يسهل عملية إرشاد الحاج إلى موقع إقامته، والحد من ظاهرة حالات التيه والفقدان في الأماكن المقدسة، إضافة إلى العديد من الخدمات الإثرائية الأخرى.

وتستمر عمليات الطباعة لبطاقات نسك حتى موعد انتهاء إصدار التصاريح والتأشيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام.

أما عن طرق استلام بطاقة نسك، فيستطيع الحاج القادم من خارج المملكة الحصول عليها فور وصوله إلى أرض المملكة من خلال شركة تقديم الخدمة للحاج، كذلك يحصل حجاج الداخل على بطاقات نسك من شركة تقديم الخدمة في نقاط التجمع وقبل بدء موسم الحج هذا العام 1446هـ.