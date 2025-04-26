شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة، على الوجه، وأملج، وضباء، والبدع، وحقل تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40-49) كلم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.‏

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، منبها من استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح المثيرة للأتربة، على أجزاء من 7 مناطق.

وأفاد الأرصاد في بيان، بأنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.