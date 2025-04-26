شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 أشهر.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ أكثر من 14 ألف فرصة تطوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية إدارة التواصل الداخلي بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر والجهات الإشرافية خلال الربع الأول من العام الجاري 14495 فرصة تطوعية شارك فيها أكثر من 233,000 متطوع ومتطوعة قدموا خلالها ما يزيد عن 9.5 مليون ساعة تطوعية.

وتمثلت الفرص التطوعية في خدمة بيوت الله وتنظيم دخول وخروج المصلين وسقيا الماء وتنظيم سفر إفطار صائم في المساجد المصرح لها وخدمة المعتمرين وتبخير وتعطير الجوامع والمساجد والعناية بالمصاحف وتنظيم المناشط الدعوية.



