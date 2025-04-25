السعودية | قطاع الصحة في أوزبكستان يحصل على دعم تمويلي إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي من البنك الإسلامي للتنمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان جمشيد كوتشكاروف، على هامش اجتماعات الربيع الجارية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن, على اتفاقية تعديل تمويل إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، وهو جزء من الاتفاقية الأصلية البالغة 80 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يدعم هذا التمويل الإضافي المرحلة الثانية من المشروع الجاري لتطوير خدمات علاج الأورام في جمهورية أوزبكستان.

وكان الهدف من المشروع الأصلي هو تعزيز وصول سكان أوزبكستان إلى خدمات الأورام عالية الجودة من خلال بناء وإعادة تأهيل وتجهيز 16 مركزًا للأورام في جميع أنحاء البلاد، ووحدات خاصة بالأورام في الخليج 365 المختارة وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير تحديث المبادئ التوجيهية والبروتوكولات السريرية، وبلغ إجمالي التقدم المالي للمشروع الأصلي 92.10% بنهاية عام 2024.

وفي حفل التوقيع, وصف رئيس البنك الإسلامي للتنمية المشروع بأنه مبادرة إستراتيجية تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز وصول الجمهور إلى خدمات صحية عالية الجودة في الدولة العضو الواقعة في آسيا الوسطى.

وبين أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بصفتها شريكًا تنمويًا موثوقًا به لحكومة جمهورية أوزبكستان تشيد بالتزام البلاد وتعاونها في تعزيز القطاع الصحي بما يعود بالنفع على السكان.

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