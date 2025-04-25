شكرا لمتابعة خبر عن ‎سعوديات يدرن مصنعا بالكامل ويصدرن أعمالهن لأوروبا..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت مجموعة من السعوديات أن يدرن مصنعا بالكامل “مصنع اللوحات الحلقية” بالرياض ويصدرن أعمالهن لأوروبا.

وفي هذا الشأن ، قالت عائشة الشهري مسؤولة الجودة بالمصنع:”لدينا٧٠٠ عامل ومنتج وحدة الربط الحلقي هو منتج مسئول عن حماية وتوزيع الكهرباء بجميع مدن وأحياء المملكة وغيرها”٠

وأضافت” من أولى المصانع في الشرق الأوسط التي قامت بصناعة الربط الحلقي صديق البيئة والخالي من الغاز السام واستبداله بالهواء الجاف وأصبحت المملكة قادرة على تصدير هذا المنتج”٠