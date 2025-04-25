شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تروي العنف الذي تعرضت له من زوجها بسبب الميراث.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت الفتاة عن العنف الذي تعرضت له على يد زوجها بسبب النزاع على الميراث.

وقالت الفتاة لقناة العربية إن زوجها كان يحاول التخلص منها بطريقة وحشية، وذكرت أنها كانت تتعرض لذلك بينما كانت ابنتها تراقب والدها وهو يعذب والدتها.

وأضافت الفتاة أن زوجها أجبرها على التنازل عن الميراث بعدما هددها بتشويه وجهها وقطع رجلها إذا لم تتنازل عن ميراثها.

وأشارت الفتاة إلى تهديده لها بخطف والديها وقتل والدها وحرق منزله.

وأكدت السيدة سعادتها بسجنه لأنه كان خطراً على البشرية.