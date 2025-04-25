شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تطلق حزم بيانات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

البيانات الجيولوجية

بناء مستقبل اقتصادي متنوع

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية حزمة جديدة من البيانات الجيولوجية المتخصصة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز دور قطاع التعدين كرافد اقتصادي استراتيجي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن هذا الإطلاق الجديد يتضمن نشر 37 خارطة جيوفيزيائية جوية مضافة إلى قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية، ليصل إجمالي الخرائط المنشورة إلى 201 خارطة، تمثل ما نسبته 79٪ من البرنامج الوطني العام للمسح الجيوفيزيائي الجوي.وبين أن هذه الحزم الجديدة تشمل توسيعًا في طرح بيانات التحليل الجيوفيزيائي المغناطيسي، بما يشمل طبقات بيانات GeoTiff Raster وGrid.هذا إضافةً إلى تحديثات مهمة في محتوى بيانات المسح الجيوكيميائي السطحي لرسوبيات الأودية، عبر إدراج خرائط توزيعات العناصر المفردة والتحليلات الإحصائية لعناصر كيميائية تغطي 40٪ من مربعات المسح المعتمدة.وقال بأن هذا الإطلاق يأتي ليعكس التزام الهيئة بالمساهمة في حماية البيئة وتعزيز الاستفادة من الثروات الطبيعية للمملكة بشكل مستدام ومسؤول، وأن "هذه البيانات ليست مجرد خرائط، بل تمثل مفاتيح للثروات المعدنية، وخارطة طريق نحو استثمارات نوعية تسهم في بناء مستقبل اقتصادي متنوع.”وتواصل هيئة المساحة الجيولوجية جهودها من خلال تطوير منصة "قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية”، التي تُعد مرجعًا علميًا واستثماريًا مفتوحًا أمام المستثمرين والجهات الأكاديمية والمهتمين، بما يعزز من فرص الاكتشاف والتوسع في استثمارات التعدين بالمملكة.