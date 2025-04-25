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شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية 2030.. نجاحات تتجاوز خارطة الطريق نحو مستقبل استثنائي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في 25 أبريل عام 2016، انطلقت المملكة العربية السعودية في واحدة من أكثر رحلات التحول الطموحة في تاريخ المنطقة، بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رؤية السعودية 2030.
وشكّل هذا الإعلان نقطة تحول تاريخية ليس فقط في حياة السعوديين فقط، بل في خارطة المنطقة والعالم، لما حملته الرؤية من طموحات غير مسبوقة، ورسائل تغيير شاملة طالت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحتى الترفيهية.
ترصد "اليــوم" في ملف كامل، الإنجازات التي سبقت بها المملكة الزمن وحققت الكثير من مستهدفات الرؤية قبل 5 سنوات من 2030 .
اليوم، وبعد 9 سنوات، تواصل رؤية 2030 السير بخطى متسارعة نحو أهدافها، تلك السرعة التي تنافس سرعة الضوء، إذ نجحت المملكة خلال السنوات الماضية في تحقيق نجاح يفوق المعدل الذي تشمله الخطط الموضوعة للرؤية، بشكل أذهل العالم الذي وقف احترامًا لهذه الرؤية الطموحة.
وشكّل هذا الإعلان نقطة تحول تاريخية ليس فقط في حياة السعوديين فقط، بل في خارطة المنطقة والعالم، لما حملته الرؤية من طموحات غير مسبوقة، ورسائل تغيير شاملة طالت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحتى الترفيهية.
ترصد "اليــوم" في ملف كامل، الإنجازات التي سبقت بها المملكة الزمن وحققت الكثير من مستهدفات الرؤية قبل 5 سنوات من 2030 .
اليوم، وبعد 9 سنوات، تواصل رؤية 2030 السير بخطى متسارعة نحو أهدافها، تلك السرعة التي تنافس سرعة الضوء، إذ نجحت المملكة خلال السنوات الماضية في تحقيق نجاح يفوق المعدل الذي تشمله الخطط الموضوعة للرؤية، بشكل أذهل العالم الذي وقف احترامًا لهذه الرؤية الطموحة.
قفزات نوعية متسارعة
وبدأت ملامح رؤية السعودية 2030 تتجسد في حياة السعوديين اليومية، محققةً قفزات نوعية في مختلف المجالات، ومعززةً من مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وسط عالم تتسارع فيه التغيرات.
الرؤية الطموحة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، وتتفرع إلى 96 هدفًا استراتيجيًا تنفذها مجموعة من برامج تحقيق الرؤية، في إطار تنموي شامل يستثمر في مكامن القوة السعودية.
رؤية السعودية 2030 تؤكد أن رؤية الحاضر للمستقبل لم تعد حلمًا، بل واقعًا ملموسًا في مسيرة وطن يصنع الغد بوعي وعزم وثقة.
الرؤية الطموحة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، وتتفرع إلى 96 هدفًا استراتيجيًا تنفذها مجموعة من برامج تحقيق الرؤية، في إطار تنموي شامل يستثمر في مكامن القوة السعودية.
رؤية السعودية 2030 تؤكد أن رؤية الحاضر للمستقبل لم تعد حلمًا، بل واقعًا ملموسًا في مسيرة وطن يصنع الغد بوعي وعزم وثقة.