رؤية 2030.. نجاحات تتجاوز خارطة الطريق نحو مستقبل استثنائي

وبدأت ملامح رؤية السعودية 2030 تتجسد في حياة السعوديين اليومية، محققةً قفزات نوعية في مختلف المجالات، ومعززةً من مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وسط عالم تتسارع فيه التغيرات.الرؤية الطموحة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، وتتفرع إلى 96 هدفًا استراتيجيًا تنفذها مجموعة من برامج تحقيق الرؤية، في إطار تنموي شامل يستثمر في مكامن القوة السعودية.رؤية السعودية 2030 تؤكد أن رؤية الحاضر للمستقبل لم تعد حلمًا، بل واقعًا ملموسًا في مسيرة وطن يصنع الغد بوعي وعزم وثقة.