شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: تجاوزنا التحديات ونسير بثبات نحو تحقيق رؤية 2030 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مسيرتها نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن ما تحقق جاء ثمرة لجهود أبناء وبنات الوطن الذين استطاعوا تجاوز التحديات والوصول إلى المستهدفات، بل وتخطيها في بعض المجالات.

وقال سموه بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024 : “ونحن في عامنا التاسع من رؤية المملكة 2030، نفخر بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات، لقد أثبتوا أن التحديات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها، وسنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030، ونجدد العزم لمضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزز مكانة المملكة كدولة رائدة على المستوى العالمي”.

وكان التقرير السنوي سلط الضوء على أبرز المنجزات المحققة ضمن برامج تحقيق الرؤية خلال عام 2024، مبينًا أن 93% من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات الوطنية حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو اقتربت من تحقيقها، فيما بلغت نسبة المبادرات المكتملة أو التي تسير على المسار الصحيح حتى نهاية العام نحو 85%.