شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين: المملكة أصبحت نموذجًا عالميًا في التحول خلال أقل من عقد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ثمّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ما حققته المملكة من إنجازات غير مسبوقة خلال أقل من عقد، مؤكدًا أن ما وصلت إليه المملكة من تطورات شاملة جعل منها نموذجًا عالميًا.

ألقى جلالته كلمة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024: “نحمد الله على ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد؛ جعلت منها نموذجًا عالميًا في التحولات على كافة المستويات”.

وتابع: “إننا إذ نعتز بما قدمه أبناء الوطن الذين سخّروا جهودهم للمضي به نحو التقدم والازدهار، سنواصل معًا مسيرة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة المنشودة للأجيال القادمة”.