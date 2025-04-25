شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. مبادرات متنوعة احتفاءً بأسبوع البيئة ودعمًا للسعودية الخضراء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نظمت الكلية التقنية بمحافظة القطيف برنامجاً متكاملاً احتفاءً بأسبوع البيئة للعام 2025، والذي يقام تحت الشعار الوطني ”بيئتنا كنز“.
وتأتي هذه الفعاليات تماشياً مع المبادرة التوعوية السنوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف ترسيخ الوعي البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة لدى كافة شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية.
وتهدف الأنشطة المنظمة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية الداعمة للبيئة والمساهمة الفاعلة في تحقيق الاستدامة البيئية، بما يصب في بناء جيل واعٍ ومسؤول، قادر على لعب دور إيجابي في حماية البيئة وصون مواردها للأجيال القادمة.
وتسهم هذه الفعاليات في رفع مستوى وعي منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأهمية الحفاظ على البيئة، ومواجهة تحديات التصحر والتغير المناخي عبر زيادة الغطاء النباتي.
وتشجع الكلية أيضاً على الابتكار في الإسهامات البيئية ذات الطابع التقني، تفعيلاً لمبادرة أندية السعودية الخضراء المنبثقة عن مبادرة السعودية الخضراء الطموحة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء.
وشهدت الحملة حضور ممثلين عن المكتب، وهم المهندس حسين عفين، وميثم الحايك، وحكيم الناصري، وعلي الصالح، ورضا المحسن، وأحمد سواد.
وتضمنت الحملة زراعة شتلات متنوعة لزيادة الرقعة الخضراء داخل حرم الكلية، بالإضافة إلى أعمال تنظيف وترتيب للأشجار وقص للأعشاب، وذلك بمشاركة فاعلة من الفريق التطوعي من متدربي الكلية.
وقام الفريق التطوعي وأفراد الكشافة، بمشاركة كافة منسوبي الكلية من مدربين وإداريين، بجمع الأوراق المستخدمة والمعدة للتدوير من مختلف المكاتب والأقسام، تمهيداً للتبرع بها للجمعيات الخيرية المعنية.
من جهته، شدد عميد الكلية، المهندس حافظ الغامدي، على الأهمية الكبيرة لتفعيل مثل هذه الأنشطة النوعية، مؤكداً على دورها المحوري في بث الوعي البيئي وترسيخ قيمه لدى المتدربين وأفراد المجتمع المحلي.
ووجه المهندس الغامدي شكره وتقديره لجميع المشاركين في إنجاح فعاليات أسبوع البيئة، وخص بالشكر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف على تعاونهم المعهود وتجاوبهم الدائم مع أنشطة الكلية ومبادراتها المجتمعية.
وتأتي هذه الفعاليات تماشياً مع المبادرة التوعوية السنوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف ترسيخ الوعي البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة لدى كافة شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية.
تحفيز المسؤولية تجاه البيئةوأكدت الكلية أن الاحتفاء بهذا الأسبوع يمثل مناسبة هامة وحملة وطنية لزيادة وتحفيز المسؤولية الفردية والجماعية تجاه البيئة، مشددة على أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة.
وتهدف الأنشطة المنظمة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية الداعمة للبيئة والمساهمة الفاعلة في تحقيق الاستدامة البيئية، بما يصب في بناء جيل واعٍ ومسؤول، قادر على لعب دور إيجابي في حماية البيئة وصون مواردها للأجيال القادمة.
وتسهم هذه الفعاليات في رفع مستوى وعي منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأهمية الحفاظ على البيئة، ومواجهة تحديات التصحر والتغير المناخي عبر زيادة الغطاء النباتي.
وتشجع الكلية أيضاً على الابتكار في الإسهامات البيئية ذات الطابع التقني، تفعيلاً لمبادرة أندية السعودية الخضراء المنبثقة عن مبادرة السعودية الخضراء الطموحة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء.
شتلات متنوعة لزيادة الرقعة الخضراءوفي إطار البرنامج العملي، نفذ قسم الخدمات العامة بالكلية، برئاسة محمد الرويعي، حملة لغرس الشتلات بالتعاون المثمر مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف.
وشهدت الحملة حضور ممثلين عن المكتب، وهم المهندس حسين عفين، وميثم الحايك، وحكيم الناصري، وعلي الصالح، ورضا المحسن، وأحمد سواد.
وتضمنت الحملة زراعة شتلات متنوعة لزيادة الرقعة الخضراء داخل حرم الكلية، بالإضافة إلى أعمال تنظيف وترتيب للأشجار وقص للأعشاب، وذلك بمشاركة فاعلة من الفريق التطوعي من متدربي الكلية.
حملة "إنقاذ شجرة"بالتوازي مع ذلك، نظم مركز النشاط بالكلية، بقيادة الأستاذ جواد المحيسن، حملته السنوية المميزة لتدوير الورق تحت عنوان ”إنقاذ شجرة“.
وقام الفريق التطوعي وأفراد الكشافة، بمشاركة كافة منسوبي الكلية من مدربين وإداريين، بجمع الأوراق المستخدمة والمعدة للتدوير من مختلف المكاتب والأقسام، تمهيداً للتبرع بها للجمعيات الخيرية المعنية.
من جهته، شدد عميد الكلية، المهندس حافظ الغامدي، على الأهمية الكبيرة لتفعيل مثل هذه الأنشطة النوعية، مؤكداً على دورها المحوري في بث الوعي البيئي وترسيخ قيمه لدى المتدربين وأفراد المجتمع المحلي.
ووجه المهندس الغامدي شكره وتقديره لجميع المشاركين في إنجاح فعاليات أسبوع البيئة، وخص بالشكر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف على تعاونهم المعهود وتجاوبهم الدائم مع أنشطة الكلية ومبادراتها المجتمعية.