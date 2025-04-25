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ولي العهد: سنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030

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واس - الرياض 0 تبليغ

ولي العهد: سنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030

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الدمام - شريف احمد - أُعلن عن صدور التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2024.
وفي تلك المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في الذكرى التاسعة لانطلاق رؤية المملكة 2030: نحن في عامنا التاسع من رؤية المملكة 2030، نفخر بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات.
رؤية السعودية 2030 - أرشيفية

رؤية السعودية 2030

وأضاف سمو ولي العهد: لقد أثبتوا أن التحدّيات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها، وسنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030.
وتابع سمو ولي العهد قائلًا: نُجدّد العزم لمضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزّز مكانة المملكة كدولة رائدة على المستوى العالمي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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