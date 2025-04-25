شكرا لقرائتكم خبر عن الري تبحث رفع كفاءة الموارد المائية وتطوير الأداء المؤسسي والان نبدء بالتفاصيل

تطوير البنية التحتية المائية

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للري اجتماعه الرابع والعشرين في مدينة الرياض، والذي ترأسه وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي.وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لأداء المؤسسة ومستجدات مشاريعها الحيوية في أنحاء المملكة، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية ودعم الاستدامة الزراعية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.واستهل الاجتماع بتقديم عرض مفصل من قبل سعادة رئيس المؤسسة، المهندس محمد بن زيد أبو حيد، تناول فيه الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.وتعمق المجلس في مناقشة التقرير الدوري لأداء المؤسسة، حيث تم الوقوف على مؤشرات الأداء الرئيسية ونسب الإنجاز المحققة، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لتطورات سير العمل في المشاريع الجارية بمختلف المناطق، والمبادرات المستمرة الرامية لرفع كفاءة استخدام المياه.وأكد أعضاء المجلس على الأهمية البالغة للدعم المتواصل الذي يحظى به قطاع المياه من القيادة الرشيدة، مشيرين إلى أن هذا الاهتمام الكبير يمثل ركيزة أساسية لترسيخ مقومات الاستدامة المائية والزراعية.وشددوا على أن هذا الدعم يعزز بشكل كبير من قدرة المؤسسة على الإسهام بفعالية في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.وفي ختام الاجتماع، خلص المجلس إلى اتخاذ مجموعة من القرارات وإصدار عدد من التوجيهات الهادفة بشكل أساسي إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي داخل المؤسسة العامة للري.وركزت التوجيهات على ضرورة توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تضافر الجهود لتطوير البنية التحتية المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المائية في المملكة.