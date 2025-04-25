شكرا لقرائتكم خبر عن ”مركز الابتكار“.. 10 منتجات رقمية و5 مبادرات تُطلق خلال 2025 والان نبدء بالتفاصيل

تطوير حلول مبتكرة

أهداف طموحة

الدمام - شريف احمد - اطلقت هيئة الحكومة الرقمية ”مركز الابتكار“ «Innovation Hub»، كمبادرة استراتيجية طموحة تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من استشراف المستقبل وتبني أحدث نماذج الإبداع، لا سيما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.وأكد محافظ الهيئة، المهندس أحمد الصويان، أن المركز سيسهم في تطوير حلول رقمية ذكية ويعزز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.وأوضح المهندس الصويان، أن المركز يمثل مساحة إبداعية مصممة لدعم التعاون الفعّال بين الجهات الحكومية وتشجيعها على تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستفيدين المتجددة.وأضاف أن المركز يعتمد على بنية تحتية متقدمة وأحدث التقنيات التي تتيح للجهات الحكومية استكشاف وتطبيق حلول استثنائية في مجالات متنوعة، بما يخدم أهداف التحول الرقمي الشامل في المملكة.ويرتكز مركز الابتكار على ثلاث ركائز أساسية لضمان تحقيق أهدافه؛ حيث يتميز بكونه ”ذكياً“ من خلال اعتماده على بنية تحتية تقنية وأنظمة وأدوات رقمية متطورة تضمن تقديم تجربة متميزة للمشاركين.كما يتسم بكونه ”حيوياً“، إذ يوفر بيئة معرفية نشطة وملهمة تعزز ثقافة الابتكار عبر تبادل الخبرات واستعراض قصص النجاح الحكومية.وتتمثل الركيزة الثالثة في كونه ”مُمكِّناً“، حيث يقدم مساحات متخصصة ومختبرات متقدمة ومنصات داعمة لاحتضان وتنمية الابتكار داخل القطاع الحكومي.ويوفر المركز بيئة تفاعلية مرنة مصممة لإعادة صياغة أساليب العمل التقليدية، وتشمل تنظيم ورش عمل متخصصة، وهاكاثونات تنافسية، وجلسات تصميم تشاركي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.وتدعم هذه البيئة مجموعة من المختبرات والمعامل المتطورة، من أبرزها مختبر الشمولية الرقمية، ومختبر تصميم الخدمات، ومختبر تصميم التجارب التعليمية، ومختبر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ومختبر تصميم التجارب الغامرة، وغيرها من المرافق الداعمة للتميز والابتكار.وتضع هيئة الحكومة الرقمية أهدافاً طموحة للمركز خلال العام الجاري 2025، حيث يسعى لتقديم خدماته لأكثر من 100 جهة حكومية مختلفة، وتنظيم ما يزيد عن 50 ورشة عمل معرفية متخصصة في مجال الابتكار المفتوح.كما يهدف المركز إلى تمكين أكثر من 2000 مستفيد من منسوبي الجهات الحكومية، وإطلاق 10 منتجات رقمية مبتكرة، بالإضافة إلى 5 مبادرات نوعية تخدم توجهات الحكومة الرقمية.ويُنظر إلى إطلاق مركز الابتكار كخطوة محورية نحو تعزيز مكانة الحكومة الرقمية في المملكة ورفع مستوى جاهزية القطاع الحكومي لمواكبة متطلبات التحول الرقمي المتسارعة.ومن المتوقع أن يسهم المركز بشكل كبير في تطوير حلول مبتكرة قادرة على تحسين الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.