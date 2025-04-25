شكرا لمتابعة خبر عن طيّار متقاعد يواصل الهرولة يوميًا في الخبر منذ 26 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُسجل الطيار المتقاعد أحمد بن سعيد القحطاني (62 عامًا) سابقة فريدة في الالتزام بالهرولة اليومية، حيث لم يتوقف عن ممارستها منذ 26 عامًا.

ويبدأ يومه عند الساعة الخامسة صباحًا، متوجها إلى كورنيش الخبر أو الواجهة البحرية، ليقطع مسافة تتراوحبين 5 إلى 10 كيلومترات يوميا.

ويعد القحطاني، الذي عمل طيارًا في الخطوط الجوية السعودية لمدة 35 عامًا، مثالا حيا على التوازن بين الحياة العملية والاهتمام بالصحة البدنية.

ويُشير إلى أن الهرولة لم تكن مجرد وسيلة للحفاظ على اللياقة البدنية، بل أصبحت أيضًا طقسا يوميًا يساعده على التأمل وتهدئة الذهن بعد سنوات من العمل المكثف.