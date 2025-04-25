شكرا لمتابعة خبر عن العقيل : تراجع الأمطار وسط المملكة وارتفاعها جنوبًا خلال الأيام المقبلة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال محلل الطقس عقيل العقيل إن التوقعات المناخية تشير إلى انخفاض فرص هطول الأمطار في مناطق شرق ووسط وشمال المملكة خلال الفترة المقبلة، وذلك مقارنة بالمعدلات المعتادة في هذا الوقت من العام.

وأوضح العقيل خلال مداخلته مع قناة “الإخبارية”، أن مرتفعات جازان وعسير والباحة ستشهد نشاطًا واضحًا في السحب الممطرة، ما يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة في كميات الأمطار بهذه المناطق مقارنة ببقية أنحاء المملكة.

كما أضاف أن درجات الحرارة ستسجل ارتفاعًا طفيفًا يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين عن المعدل الطبيعي في العديد من مناطق المملكة.