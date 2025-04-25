شكرا لمتابعة خبر عن أحدث ظهور لعراب الدبلوماسية الأمير بندر بن سلطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، في صورة حديثة مع حفيده الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن ناصر، وسط أجواء أبوية دافئة.

يُذكر أن الأمير بندر بن سلطان شغل مناصب دبلوماسية وأمنية رفيعة، منها سفير المملكة في واشنطن لمدة تجاوزت العقدين، ورئيس الاستخبارات العامة، وأمين عام مجلس الأمن الوطني .

ويعد الأمير من أبرز الشخصيات التي لعبت أدوارًا محورية في السياسة الخارجية المملكة خلال العقود الماضية.

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