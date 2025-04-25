شكرا لمتابعة خبر عن أمير جازان يلتقي بأبناء المواطنين في أحد الكافيهات بالأحضان والقبلات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر سمو أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، في أحد الكافيهات برفقة عدد من أبناء المواطنين، في إطار حرصه على متابعة الأنشطة الاجتماعية والاطلاع على أجواء الحياة العامة في المنطقة.

وتفاعل سمو الأمير خلال الجلسة مع الصغار والكبار، حيث اقترب منه أحد الأطفال قائلاً: “الله يطول عمرك يا أبو تركي”، ليرد الأمير باحتضان الطفل في مشهد إنساني مؤثر.

كما حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع سموه وسط أجواء من الفرح، التي عكست تواضعه وقربه من أبناء المنطقة.

وقد لقي المقطع تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وعلّق أحد المتابعين قائلاً: “حكامنا من شعبنا، هذا أخو وهذا ابن عم، الوفاء من طبعنا وعاداتنا الطيب والكرم.. آل سعود الله يديمهم ويعزهم ولا يعز عليهم.”