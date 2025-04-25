شكرا لمتابعة خبر عن الشهري عن وضعه المادي سابقًا: أحيانًا كنت أفطر في المساجد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الإعلامي محمد الشهري عن معاناته مع الفقر خلال فترة سابقة من حياته، مشيرًا إلى الظروف الصعبة التي عاشها أثناء دراسته.

وقال الشهري خلال ظهوره في أحد برامج البودكاست: “أقسم بالله كنت آخذ المكافأة 840 ريال وأقسمها على 30 يومًا، واليوم اللي أتغدى فيه ما أتعشى. وأحيانًا في رمضان كنت أروح مسجد فيه إفطار صائم، لأنه ما كان معي فلوس.”

وأضاف: “اشتغلت في وظائف كثيرة بسبب الحاجة، منها الكول سنتر، وكنت يوم أتغدى ويوم أتعشى، وفي رمضان كنت أفطر في المسجد. واللي ما يصدقني أعطيه رقمي الشخصي.”

وقد أثار المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد بعض المتابعين حديث الشهري، معتبرين أن “الحديث عن الماضي بعد الرزق لا يجوز”، بينما أبدى آخرون احترامهم لصراحته وإصراره على النجاح رغم الظروف الصعبة.

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