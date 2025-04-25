شكرا لمتابعة خبر عن سيدة مصرية تشارك مع أبنائها الخمسة في مبادرة تطوعية لتشجير المدينة المنورة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شاركت سيدة مصرية مع أبنائها الخمسة في مبادرة تطوعية تهدف إلى تشجير المدينة المنورة وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز المساحات الخضراء في المدينة.

المبادرة التي نظمتها مجموعة من المتطوعين المحليين شهدت مشاركة فعالة من مختلف الأعمار، حيث قام المشاركون بزراعة العديد من الأشجار في المناطق المستهدفة.

وأكدت السيدة المقيمة في المدينة المنورة، أنها تعيش بها منذ 17 عامًا مع زوجها، وقت من الله عليها بولادة اثنين من أبنائها في المدينة المنورة، معربة عن سعادتها بوجود مثل تلك المبادرات.

من جانبه، أشاد أحد المسؤولين المحليين بالمشاركة الفعالة من قبل المتطوعين، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن المدينة المنورة شهدت مؤخرًا العديد من المبادرات التطوعية التي تهدف إلى تحسين البيئة، بما في ذلك حملات تشجير وتنظيف للحدائق العامة والمناطق السكنية.

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